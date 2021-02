Cichanouska: na Białorusi kipi kocioł

Organizacja Narodów Zjednoczonych przygotowała raport poświęcony represjom w związku z wyborami prezydenckimi i protestami na Białorusi . Wskazuje w nim na działania władz w Mińsku, między innymi na ograniczenie wolności do wyrażania opinii, zgromadzeń i zrzeszeń, udziału w życiu politycznym.

W związku z tym, że władze Białorusi nie wyraziły zgody na wizytę wysłanników ONZ, raport przygotowywany był zdalnie. W czasie kampanii przed wyborami prezydenckimi na Białorusi zatrzymano ponad 1000 osób, zaś do lutego 2021 roku – ponad 30 tysięcy osób.

Białorusini "coraz bardziej widzą, że rządzą złodzieje i przestępcy"

- Cały czas zwracamy się do społeczności międzynarodowej. Zwracajcie uwagę na to, co dzieje się na Białorusi – zaapelowała. – Mówimy, że władze mogą zrobić dużo więcej. Jest wiele różnych mechanizmów, które mogą wpłynąć na zakończenie przemocy i wpłynąć na szanowanie praw człowieka u nas – dodała.