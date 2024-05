Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości (MTS) w Hadze nakazał w piątek Izraelowi natychmiastowe wstrzymanie ofensywy militarnej w Rafah w Strefie Gazy, tłumacząc to "bezpośrednim ryzykiem" dla palestyńskiej ludności cywilnej.

Decyzję podjęto na wniosek Republiki Południowej Afryki jako tymczasowy środek zabezpieczający w sprawie wytoczonej Izraelowi, w której zarzuca mu się dokonywanie ludobójstwa na mieszkańcach Gazy. Izrael odrzuca te oskarżenia. RPA wnioskowała, by MTS nakazał Izraelowi całkowite zawieszenie broni w Strefie Gazy, ale Trybunał nie przychylił się do tej prośby.

Hamas: cieszy nas decyzja trybunału

Mamy nadzieję, że MTS "podejmie decyzję, by położyć kres agresji i ludobójstwu naszego narodu nie tylko w Rafah, ale w całej Strefie Gazy" - napisano w oświadczeniu tej rządzącej Strefą Gazy palestyńskiej organizacji.

Operacja Izraela w Rafah

Izrael prowadzi w Rafah od początku maja operację wymierzoną w znajdujące się tam jeszcze zorganizowane oddziały Hamasu. Operacja pogorszyła już i tak katastrofalną sytuację humanitarną w regionie, zmuszając do ewakuacji blisko milion cywilów.

Toczącą się od października wojnę w Strefie Gazy rozpoczął atak terrorystyczny Hamasu na terytorium Izraela, w którym zginęło ok. 1200 osób, a ok. 240 porwano. Część z zakładników jest do dziś przetrzymywana w Strefie Gazy. W trwającej operacji odwetowej Izraela zginęło według władz Strefy Gazy niemal 36 tysięcy Palestyńczyków. Strefa Gazy pogrążona jest w kryzysie humanitarnym na ogromną skalę, większość jej mieszkańców stała się wewnętrznymi uchodźcami.