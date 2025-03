Ustępujący ambasador Słowacji pisze do rządu: uważają was za moskiewskie manekiny

Róbert Ondrejcsák zamieścił treść listu otwartego we wpisie, który opublikował na Facebooku w poniedziałek. We wstępie przekazał, że "ostatnie kilka miesięcy" było dla niego "dużym wyzwaniem, zarówno pod względem psychicznym, jak i emocjonalnym". Ustępujący ambasador wskazał, że odchodzi "z ciężkim sercem", gdy "polityka zagraniczna Słowacji stała się nie tylko niezrozumiała dla partnerów i sojuszników, ale także po prostu szkodliwa i tragiczna z punktu widzenia naszych interesów".

Dyplomata ostro krytykuje rząd

Ondrejcsák zarzucił słowackim władzom między innymi, że szef MSZ Juraj Blanár nie komunikuje się z ambasadorami, zwrócił również uwagę na zdystansowanie się do zachodnich sojuszników. "Zraziliście do siebie wszystkich istotnych dla naszej przyszłości sojuszników - od tych najbliższych, jak Czechy, Polska, po tych 'dużych' w Europie, jak Niemcy, Francja, Wielka Brytania" - ocenił dyplomata. "Kraje bałtyckie czy skandynawskie widzą was jako totalnych głupców, inni uważają was za całkowicie nieistotnych, czy moskiewskie manekiny" - dodał.