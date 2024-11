1. Scholz rozmawiał z Putinem

2. Podejrzany o spowodowanie karambolu wpłacił poręczenie

Oznacza to, że mężczyzna pozostanie na wolności. Wcześniej prokuratura chciała aresztować podejrzanego i złożyła wniosek do sądu o tymczasowe aresztowanie na trzy miesiące, ale sąd go nie uwzględnił.