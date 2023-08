Wojsko otoczyło cały region. Prezydent ogłosił "oblężenie" członków gangów

Salwadorskie wojsko i policja otoczyły cały departament Cabanas. To "oblężenie" ma pomóc schwytać wszystkich ukrywających się tam członków gangów, oświadczył prezydent tego kraju Nayib Bukele. Bukele w 2022 roku rozpoczął kontrowersyjną "wojnę z gangami", w ramach której do więzień trafiło już ok. 70 tys. osób.