Rzecznik TSUE: były więzień Auschwitz może sądzić się za "polskie obozy zagłady" w zagranicznych mediach

Rzecznik generalny Michal Bobek, do którego opinii dotarła Deutsche Welle, ocenił, że prawo unijne nie stoi na przeszkodzie, aby były więzień Auschwitz dochodził ochrony swych dóbr osobistych w kontekście sformułowań o "polskich obozach zagłady" nawet w zagranicznych materiałach prasowych, w których nie został "indywidualnie zidentyfikowany". Wskazał także, że decyzja w tej sprawie należy do sądu zajmującego się konkretną sprawą.

DW podało, że rzecznik TSUE powołał się również na orzecznictwo polskich sądów, "w którym do katalogu chronionych dóbr osobistych zalicza się tożsamość narodową oraz prawa do poszanowania prawdy o historii narodu".

Były więzień Auschwitz mówił: nie wolno dać się zakrzyczeć, że to była pomyłka

- Byłem w trzech obozach i we wszystkich wieszali, bili, katowali i palili Niemcy, nie Polacy. Nie wolno dać się zakrzyczeć, że to była pomyłka, ja tego nie zaakceptuję i nie zgadzam się na to. To świadome fałszowanie historii. Oczekuję od sądu, że postawi temu tamę, mam nadzieję, że takie publiczne przeprosiny i zakaz sądowy pomogą – mówił w 2016 roku, przed ogłoszeniem wyroku, były więzień Auschwitz. Tendera wygrał proces kilka lat przed śmiercią, zmarł w 2019 roku.