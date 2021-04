"Waga 77 kg, ciśnienie 94/76, średnie tętno 106". Władze więzienia "grożą, że będzie karmiony przymusowo"

"Widząc poważne skutki głodówki, administracja (kolonii karnej) codziennie grozi, że będzie karmiony przymusowo. Aleksiej został też przeniesiony z powrotem z części medycznej do celi. Lekarza nadal do niego nie dopuszczają" – podano w poniedziałek na Twitterze Aleksieja Nawalnego, prowadzonym przez jego współpracowników.

Nawalny ogłosił głodówkę pod koniec marca, domagając się, by obejrzeli go lekarze, ale nie więzienni, ale ci, którym ufa. Współpracownicy opozycjonisty informowali, że cierpi on na silne bóle pleców i nóg. Podali również, że odkąd został przeniesiony do kolonii karnej w Pokrowie (obwód włodzimierski), schudł już 15 kilogramów. "Aktualne informacje o głodówce Nawalnego: jego waga to 77 kg (minus 8 kg od rozpoczęcia głodówki i minus 15 kg od czasu przybycia do kolonii), ciśnienie 94/76, średnie tętno 106" – poinformowali współpracownicy opozycjonisty.