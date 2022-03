"Zełenski jest gotowy do spotkania, jednak Putin uważa, że jego pozycja nie jest jeszcze dostatecznie mocna"

Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w sobotę ponownie wezwał do rozmów pokojowych Władimira Putina. Ale rzecznik prezydenta Turcji Recepa Tayyipa Erdogana Ibrahim Kalin wyraził przekonanie w rozmowie z "The New York Times", że rosyjski przywódca nie jest gotowy do takich rozmów. Wcześniej Erdogan rozmawiał z prezydentami Ukrainy i Rosji między innymi o kwestii rozmów pokojowych.

"The New York Times" zwrócił uwagę, że Turcja i Erdogan odgrywają ważną rolę mediatora między Rosją a Ukrainą, próbują znaleźć drogę do zawieszenia broni oraz poważnych negocjacji w sprawie pokojowego zakończenia inwazji, która trwa od 24 lutego. Chociaż Turcja jest członkiem NATO, prezydent Turcji utrzymuje dobre stosunki z Putinem, pomimo antypatii rosyjskiego przywódcy do zachodniego sojuszu wojskowego.

"Recep Tayyip Erdogan rozmawiał w czwartek z prezydentami Ukrainy i Rosji, aby ocenić ich stanowiska, a jego rzecznik był obecny przy rozmowach" - przypomniał "The New York Times".

Co z rozmowami Putin-Zełenski?

- Zełenski jest gotowy do spotkania, jednak Putin uważa, że jego pozycja do rozmów nie jest jeszcze dostatecznie mocna, by je podjąć - stwierdził Ibrahim Kalin.

Rzecznik prezydenta Turcji powiedział, że Putin nie opowiada się już za zmianą prezydenta Ukrainy i zastąpieniem Zełenskiego, "teraz akceptuje rzeczywistość, w której Zełenski jest przywódcą narodu ukraińskiego, czy mu się to podoba, czy nie".

- Wierzę, że w pewnym momencie dojdzie do spotkania - powiedział Kalin, cytowany przez amerykański dziennik. - W którymś momencie zostanie osiągnięty pokojowy kompromis. Oczywiście wszyscy pragniemy, by zdarzyło się to szybciej niż później, ale prawdopodobnie Putin chce być w tym momencie silny, a nie sprawiać wrażenia słabego, osłabionego, czy to stratami militarnymi, czy sankcjami gospodarczymi - stwierdził Ibrahim Kalin.

W jego ocenie ten czas jeszcze nie nadszedł i być może nie nadejdzie w najbliższym czasie.

- Nie możemy sobie pozwolić na kolejną zimną wojnę, ponieważ byłaby ona niszcząca i kosztowna dla wszystkich stron (...). Każda decyzja, każdy krok wobec Rosji na polu wojskowym, politycznym, czy jakimkolwiek innym, będzie miał teraz wpływ na przyszłą nową architekturę bezpieczeństwa - stwierdził Kalin. Erdogan zaproponował w czwartkowej rozmowie telefonicznej z rosyjskim przywódcą, by Ankara była miejscem jego rozmów pokojowych z prezydentem Ukrainy. Tego samego dnia, po rozmowach z szefem tureckiej dyplomacji Mevlutem Cavusoglu, minister spraw zagranicznych Ukrainy Dmytro Kułeba potwierdził, że Ankara zabiega o zorganizowanie bezpośrednich rozmów Zełenski - Putin.

TVN24 na żywo - oglądaj w TVN24 GO:

Autor:mb/dap

Źródło: PAP, The New York Times