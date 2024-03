W materiale opublikowanym w środę dziennik cytuje przedstawicieli służb wywiadowczych i analityków. "Wróciła zabawa w kotka i myszkę" - powiedział dziennikowi jeden z oficerów zachodniego wywiadu. Inny z oficerów ocenił, że działania rosyjskiego wywiadu są być może nawet bardziej intensywne niż w czasie zimnej wojny - stwierdził inny. "Rosyjski wywiad to ogromna machina, która znów robi to, co zawsze" - twierdzi kolejny rozmówca "FT". W ocenie dziennika, Rosja "wznowiła wojnę szpiegów z Zachodem".

Dziennik pisze, że po pierwszych niepowodzeniach związanych z inwazją na Ukrainie , służby rosyjskie - wywiad wojskowy GRU, Federalna Służba Bezpieczeństwa (FSB) i Służba Wywiadu Zagranicznego (SWR) - "przegrupowały się i zmodyfikowały swoje metody szpiegowskie, by zwiększyć szanse konwencjonalnych operacji militarnych Rosji". Jak dodaje dziennik, cele są wciąż te same: wykradzenie zachodnich sekretów, pogłębianie podziałów wewnątrz NATO i osłabienie wsparcia dla Ukrainy.

Istotną zmianą jest to, że Rosja zaczęła znacznie intensywniej sięgać po "pośredników" w działaniach wywiadowczych i angażuje do swoich operacji cudzoziemców działających w polityce, biznesie czy przestępczości. Osoby te mogą nie wiedzieć, że pracują dla Rosjan, mogą to być po prostu przestępcy czy inni opłacani ludzie - powiedział "FT" przedstawiciel wywiadu. Przed rosyjską inwazją na Ukrainę było inaczej - wówczas operacje rosyjskie, z którymi miały do czynienia zachodnie agencje wywiadowcze, prowadzili głównie Rosjanie.