Atak obwodzie biełgorodzkim. Dzieją się rzeczy, które "muszą wprawiać Kreml w osłupienie"

Atak w obwodzie biełgorodzkim. "To musi wprawiać reżim kremlowski w osłupienie"

- Wiemy jedynie, że do Rosji wtargnęły formacje o nieznanej liczebności i sformowane z obywateli Federacji Rosyjskiej, co musi wprawiać w osłupienie reżim kremlowski – podkreślił.

Zdaniem analityka jeśli rosyjskie wojska mogą ostrzeliwać z obwodu biełgorodzkiego m.in. Charków, to strona ukraińska ma niepodważalne prawo do odpowiedzi. - Jeżeli raszyści (Rosjanie – red.) ostrzeliwują z terytorium obwodu biełgorodzkiego swoimi rakietami S-300 Charków, to my też mamy prawo do obrony. To, że obywatele Rosji pod flagą ukraińską zadają straty rosyjskim okupantom, jest dobrą sytuacją – wyjaśnił.