"Bicie po piętach nogą od taboretu i tortury telewizyjne". Tak wyglądał pobyt w kolonii, gdzie trafił Nawalny

To najbardziej represyjny region, obrońcy praw człowieka otrzymują stamtąd wiele skarg - w taki sposób zareagowała na wieść o przewiezieniu opozycjonisty Aleksieja Nawalnego do kolonii karnej w obwodzie włodzimierskim Ewa Merkaczowa, działaczka organizacji monitorującej sytuację więźniów w Rosji.

"Biją po piętach, kładą na ziemię i biją nogą od taboretu"

Adwokatka Kotowa Maria Ejsmont mówiła dziennikarzom, że kolonia w Pokrowie jest "bardzo niebezpieczna, w której wszystko jest ukierunkowane na to, by człowiek poczuł się całkowicie uzależniony od administracji i praktycznie nie miał wolnego czasu".

Według niej tylko jeden lub dwóch więźniów mogło komunikować się z Kotowem w ciągu roku. Ona zawsze miała problemy, by z nim się skontaktować. - Nie czekałam w żadnej (innej) kolonii przez pięć-sześć godzin, by mnie przyjęto. W Pokrowie robi się wszystko, aby izolować więźniów politycznych - wyjaśniła Ejsmont. Mówiła, że po zmianie szefa zakładu w kolonii ustała "straszna przemoc fizyczna". Przedtem skazani - jak dowodziła - byli dotkliwie bici.

Kotow po wyjściu z kolonii opowiadał, że nie był bity, przypuszczał jednak, że oszczędzano go z powodu "wsparcia społecznego i ciągłych wizyt prawników". - Wiem, że tam biją po piętach, kładą na ziemię i biją nogą od taboretu. Robią to też skazani współpracujący z administracją. Słyszałem też o groźbach seksualnych po adresem innych więźniów - wspominał.

Mówił również, że w kolonii praktykują "tortury telewizyjne": więźniowie byli zmuszani do oglądania telewizji w sposób "zorganizowany" pod nadzorem strażników. - Nie możesz spać, a nawet zamknąć oczu. Zmuszają do oglądania na siłę - relacjonował aktywista.

"Aleksieja nie bili, co jest czymś niezwykłym dla kolonii"

Wachapow podkreślił, że "złagodzenie zachowań administracji kolonii" może być odebrane przez więźniów jako zagrożenie. - Każda nagła zmiana ich niepokoi. Zdaniem skazanych lepiej, by byli bici codziennie, bo jeśli nie, to mogą wymyślić coś gorszego. Jeśli przestaną bić, wymyślą gwałt. Jeśli nie będzie gwałtów, wymyślą paralizatory - dodał.

Aktywista stwierdził, że sam fakt przybycia Nawalnego do kolonii nie oznacza, że ​​polityk będzie odbywał w niej karę. - Zdarzają się przypadki, gdy funkcjonariusze służby więziennej przywożą skazańca do jednej kolonii, przyjmują go tam, przeszukują i natychmiast przewożą do innej. Ma to na celu zmylenie informacji o jego miejscu pobytu - podkreślił.