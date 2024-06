Rada Bezpieczeństwa ONZ przyjęła rezolucję ws. zawieszenia broni w Strefie Gazy

Wynegocjowany tekst "wzywa Hamas, by również ją zaakceptował oraz zachęca obie strony do pełnego wdrożenia ich postanowień bez zwłoki i bez warunków wstępnych". - Wszyscy czekamy, by Hamas zgodził się na porozumienie w sprawie zawieszenia broni. Z każdym mijającym dniem niepotrzebne cierpienie jest przedłużane. Walki mogłyby zakończyć się dzisiaj, gdyby Hamas się na to zgodził - powiedziała ambasador USA przy ONZ Linda Thomas-Greenfield.