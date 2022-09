Włodzimierz Cimoszewicz: pseudoreferenda w Ukrainie to możliwy moment dramatycznego zwrotu

Cimoszewicz: jesteśmy w momencie możliwego dramatycznego zwrotu

- Najprawdopodobniej jutro zakończą się te tak zwane "referenda" w czterech obwodach ukraińskich, całkowicie kłamliwe, fałszywe działania mające pozorować demokratyczne podejmowanie decyzji. Już w tej chwili ogłasza się wstępne wyniki z liczenia kilkunastu procent głosów i oczywiście mówią one, że 97-98 procent głosujących ludzi miało się opowiedzieć za przyłączeniem do Rosji. W czwartek pan Putin podejmie decyzję o inkorporacji tych terenów do Rosji, w piątek zostanie to potwierdzone przez obie izby rosyjskiego parlamentu i Rosja spróbuje odwrócić narrację, inaczej przedstawi sytuację - mówił dalej Cimoszewicz.