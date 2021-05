"Nasi ludzie giną". Apel podczas konkursu piękności

Thuzar Wint Lwin, pochodząca z Mjanmy uczestniczka konkursy Miss Universe, wykorzystała niedzielne widowisko, by wezwać świat do zajęcia krytycznego stanowiska wobec junty wojskowej, która na początku lutego przejęła władze w tym kraju. Birmańskie służby od miesięcy krwawo pacyfikują wystąpienia przeciw uzurpującej władzę armii.

- Nasi ludzie giną, wojsko strzela do nich każdego dnia – powiedziała Thuzar Wint Lwin w nagraniu wideo, które przygotowała w ramach konkursu Miss Universe, odbywającego się w mieście Hollywood na Florydzie. – Apeluję do wszystkich, by mówić o Mjanmie – powiedziała birmańska modelka.