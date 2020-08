Drugi dzień protestów na Białorusi. Media: milicja użyła granatów hukowych i gumowych kul

Niezależne media białoruskie informują, że w Mińsku milicja znów użyła gumowych kul i granatów hukowych. Do demonstracji ma dochodzić w różnych częściach białoruskiej stolicy. Wcześniej informowano o około trzydziestu zatrzymanych osobach. Kilka osób zostało zatrzymanych przed aresztem w Grodnie, gdzie odbywały się rozprawy osób zatrzymanych podczas protestów po wyborach prezydenckich na Białorusi.

Do ostrzału, prawdopodobnie kulami gumowymi, doszło w rejonie ulicy Kalwaryjskiej. Strzelającymi byli ludzie w strojach koloru khaki - podała gazeta "Nasza Niwa", której dziennikarka została ranna w nogę. W rejonie tej samej ulicy milicja użyła granatów hukowych przeciwko protestującym - relacjonuje portal Tut.by.

"Policja i wojska sił MSW stoją na małych osiedlach w każdej dzielnicy i pilnują porządku"

Dziuba relacjonował, że w każdej dzielnicy gromadzą się ludzie. - Przez to tworzą się korki, bo ludzie chcą wyjechać i zobaczyć, bo to jest najbardziej bezpieczna metoda obserwowania miasta - tłumaczył gość TVN24. - Z klatek można zostać złapanym przez policję, która używa granatów hukowych na małych osiedlach, gdzie ludzie nie pracują, a tylko przychodzą spać - dodał. Dziennikarz ocenił, że "protest samochodowy jest bardzo ważną cechą dzisiejszego dnia".

W jego opinii mieszkańcy Białorusi "nie ustępują". - Jak szedłem rano na miasto po wczorajszych akcjach to dzisiaj mieli wszyscy smutne twarze, ale pod wieczór, nastrój społeczny zupełnie się zmienił - opowiadał Dziuba. Jak relacjonował, "ludzie wychodzą z flagami i wszyscy widzą, że społeczeństwo jest bardzo solidarne i przeciwników Łukaszenki jest naprawdę sporo".

W centrum Mińska widoczne są liczne siły oddziałów specjalnych milicji

W internecie pojawiły się zdjęcia z Mołodeczna i Borysowa pokazujące ludzi biorących udział w protestach, którzy podeszli do funkcjonariuszy OMON-u i upadli przed nimi na kolana.

Do protestów po wyborach na Białorusi doszło także m.in. w Witebsku Reuters

Starcie w pobliżu hotelu Jubilejnaja

Według wcześniejszych informacji, milicja zatrzymywała ludzi w rejonie hotelu Jubilejnaja. Doszło tam do starcia pomiędzy demonstrującymi i milicją - podało niezależne Radio Swaboda. Rosyjska agencja TASS oszacowała liczbę zatrzymanych na około 30. Milicjanci wyciągają ludzi z tłumu i biją ich - informowała agencja Reutera.

Oklaskami witano wychodzących z aresztu

Wcześniej Radio Swaboda poinformowało, że w Grodnie zatrzymano kilka osób, które przyszły przed areszt, gdzie odbywają się rozprawy uczestników wieczornych i nocnych demonstracji. Są oni skazywani na grzywny od 270 do 540 rubli białoruskich (410-820 zł). Według relacji osób, które wyszły z sali rozpraw, niektórzy zostali aresztowani na 7-15 dni.

"Dyktator wypowiedział wojnę". Wezwanie do udziału w proteście

Na kanale białoruskiego blogera o pseudonimie Nexta w serwisie Telegram zamieszczono wezwanie do udziału w akcjach protestu na Białorusi o godzinie 19 w poniedziałek (18 w Polsce). "Dyktator wypowiedział wojnę" - tak zatytułował swój wpis Nexta.

Wskazówki dotyczące przygotowania się do udziału w manifestacjach

We wpisie przedstawiono wskazówki dotyczące przygotowania się do udziału w manifestacjach. Zaapelowano o zakup kasków, okularów ochronnych, masek lub masek przeciwgazowych, ochraniaczy na nogi i ręce. Wezwano też do zaopatrzenia się w apteczkę z bandażami i środkami przeciwbólowymi.