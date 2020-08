"Sprzeczne z prawem międzynarodowym". Białoruska opozycja odpowiada na słowa Putina

Niedopuszczalne jest tworzenie w Rosji sił w celu użycia ich na terytorium Białorusi - uznała w czwartek opozycyjna białoruska Rada Koordynacyjna, odnosząc się do zapowiedzi prezydenta Rosji Władimira Putina o sformowaniu "rezerwy" do wykorzystania na prośbę prezydenta Białorusi. Opozycja podkreśliła, że kryzys wewnętrzny powinien być rozwiązywany środkami pokojowymi bez ingerencji z zewnątrz.

"Rada Koordynacyjna uważa za niedopuszczalne formowanie na terytorium Federacji Rosyjskiej lub innego państwa grup zbrojnych w celu ich wykorzystania na terytorium Białorusi: jest to sprzeczne z prawem międzynarodowym i zgodną opinią białoruskiego społeczeństwa" - napisała Rada w oświadczeniu.

"Prosimy wszystkich zagranicznych partnerów, by powstrzymali się przed twierdzeniami o reprezentowaniu interesów społeczeństwa białoruskiego, udzielaniu pomocy Radzie Koordynacyjnej itp." - napisała Rada, dodając, że nie przyjmie żadnej pomocy zagranicznej ani nie będzie uczestniczyć w jej rozdzielaniu. Była to reakcja na propozycję Unii Europejskiej, by Rada uczestniczyła w rozdysponowywaniu 53 milionów euro na wsparcie organizacji pozarządowych, osób represjonowanych i obywateli Białorusi.