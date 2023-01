Prawosławna wigilia w Kijowie. "Ludzie świętują. Tej radości zupełnie odebrać nam się nie da"

- Atmosfera jest zupełnie inna, chociażby widać to na ulicach. Nie ma tylu iluminacji, po prostu dlatego, że brakuje prądu, nie tylko na ulicach, ale w domach. Tu jest bardzo ciemno, naprawdę, wszędzie - mówiła Ołena.

"Chcemy zwycięstwa takiego na dobre, żebyśmy już się nie bali"

Świętowanie w Kijowie zaczęło się już 24 grudnia - niektórzy Ukraińcy obchodzą święta w obrządku katolickim. Odbywają się koncerty. Ołena też była z synem na takim wydarzeniu pod koniec grudnia. - Rano był ostrzał, a wieczorem poszliśmy na koncert. To było niesamowite uczucie - wspominała. - Gdyby rok temu ktoś nam powiedział, że na Kijów będą spadały rakiety, ale i tak pójdziemy tego samego dnia na koncert, trudno by było w to uwierzyć - mówiła.