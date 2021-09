Pedofilia w Kościele. Przesłanie papieża Franciszka: wsłuchajcie się w głos pokrzywdzonych

Papież Franciszek wystosował przesłanie z okazji spotkania pod hasłem "Naszą wspólną misją ochrona dzieci Bożych", zorganizowanego przez Papieską Komisję do spraw Ochrony Małoletnich i przez Konferencję Episkopatu Polski. Biskup Rzymu odniósł się do problemu pedofilii w Kościele. - Jedynie przyjmując prawdę o tych okrutnych zachowaniach i szukając pokornie przebaczenia pokrzywdzonych i ocalałych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę - oświadczył papież.

- Drodzy Bracia i Siostry, jestem szczęśliwy, że mogę was przywitać na spotkaniu, na którym zebraliście się, by rozważyć, jak Kościół reaguje dziś na kryzys wykorzystywania seksualnego małoletnich ze strony członków Kościoła oraz to, w jaki sposób może on odpowiedzieć bardziej adekwatnie na ten ogromny wstrząs, przed którym stajemy - oświadczył Franciszek, rozpoczynając swoje przesłanie do uczestników spotkania.

Papież przypomniał, że w lutym 2019 roku, zachęcał ich do zatroszczenia się o to, "by dobro pokrzywdzonych nie zostało zepchnięte na drugi plan względem źle pojętej troski o wizerunek Kościoła jako instytucji".

Papież zachęcił do wsłuchania się w wołanie pokrzywdzonych Shutterstock

- Jedynie przyjmując prawdę o tych okrutnych zachowaniach i szukając pokornie przebaczenia pokrzywdzonych i ocalałych, Kościół będzie mógł odnaleźć swoją drogę, by znowu z ufnością mógł zostać uznany za miejsce, w którym ci, którzy są w potrzebie, mogą być przyjęci i czuć się bezpiecznie. Nasze wyrazy skruchy powinny przemienić się w konkretną drogę reformy, zarówno po to, aby zapobiegać dalszemu wykorzystywaniu, jak i po to, aby zagwarantować, by inni mogli uwierzyć w to że nasze wysiłki doprowadzą do realnej i wiarygodnej zmiany - mówił papież.

Papież: wsłuchajcie się w głos pokrzywdzonych

Zachęcił do wsłuchania się w wołanie pokrzywdzonych i do zaangażowania się w te "ważne dyskusje", ponieważ - jak podkreślił - dotyczą one przyszłości Kościoła w Europie Środkowo-Wschodniej. - Nie jesteście pierwszymi, na których spoczęła odpowiedzialność podjęcia tych kroków, tak bardzo koniecznych, i jest też mało prawdopodobne, że będziecie ostatnimi. Wiedzcie jednak, że nie jesteście sami w tych trudnych czasach - zapewnił Franciszek.

Papież Franciszek w Budapeszcie LUCA ZENNARO/PAP/EPA

- To pewne, że uznanie naszych błędów i naszych upadków może spowodować, że poczujemy się istotami podatnymi na zranienie i kruchymi. Ale może też stanowić czas wspaniałej łaski, czas ogołocenia, który otwiera nowe horyzonty miłości i wzajemnej służby. Jeśli uznamy nasze błędy, nie będziemy mieli czego się bać, bo to sam Pan doprowadzi nas do tego momentu - przekonywał Biskup Rzymu.

Papież zachęcał wiernych, by byli "pokornymi narzędziami Pana, sługami osób pokrzywdzonych wykorzystywaniem, widzącymi w nich towarzyszy i bohaterów wspólnej przyszłości". Jak mówił, jedni od drugich powinni uczyć się, "jak wzmacniać wierność i odporność na słabości, abyśmy razem mogli podejmować przyszłe wyzwania".

Autor:momo, karol

Źródło: tvn24.pl