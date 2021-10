Nawet trzy tysiące duchownych pedofilów wykorzystywało dzieci. Francuska komisja opublikuje raport

We wtorek ma zostać opublikowany liczący 2500 stron raport dotyczący wykorzystywania seksualnego we francuskim Kościele. - W ciągu ostatnich 70 lat od 2900 do 3200 księży i zakonników popełniło przestępstwa seksualne względem nieletnich - powiedział Jean-Marc Sauvé stojący na czele komisji mającej za zadanie zbadanie wykorzystywania seksualnego w Kościele.