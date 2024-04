Parlament Europejski odmówił udzielenia absolutorium Radzie Europejskiej i Radzie Unii Europejskiej. Na wniosek belgijskiego europosła Guya Verhofstadta podjęcie tej decyzji ma być zawieszone do czasu przekazania Ukrainie systemów obrony przeciwlotniczej Patriot. - My, Europejczycy zapraszamy ich, by wstąpili do Unii Europejskiej, ale nie jesteśmy w stanie tego zrealizować - mówił Belg.