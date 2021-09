Boris Johnson zapewnia Francję o "niezachwianej miłości", Joe Biden chce łagodzić spór

Nowe porozumienie obronne między Wielką Brytanią, USA i Australią, zwane AUKUS, wywołało kryzys dyplomatyczny między tymi państwami a Francją. W wyniku paktu francuski koncern stracił warty wiele miliardów dolarów kontrakt na budowę okrętów podwodnych dla Australii. W poniedziałek brytyjski premier Boris Johnson zapewnił Paryż, że nie ma powodów do obaw, a jego miłość do sąsiada zza kanału La Manche jest niezachwiana. Wicepremier Australii stwierdził, że jego kraj udowodnił już swoje przywiązanie do Francji poprzez poświęcenie swoich żołnierzy w trakcie dwóch wojen światowych. Prezydent USA Joe Biden z kolei poinformował, że zamierza zadzwonić do prezydenta Francji Emmanuela Macrona, by załagodzić spór.

Niezachwiana miłość Londynu do Paryża

- Nasza miłość do Francji jest niezachwiana. AUKUS nie jest w żaden sposób działaniem o sumie zerowej, nie ma celu wykluczać kogoś, nie sądzę, by było to coś, czym ktokolwiek musiał się martwić - a zwłaszcza nasi francuscy przyjaciele - powiedział Johnson dziennikarzom w trakcie poniedziałkowej podróży do USA, gdzie weźmie udział w sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ, a także spotka się z Bidenem. - Jesteśmy bardzo, bardzo dumni z naszych relacji z Francją i mają one ogromne znaczenie dla tego kraju. To jest bardzo przyjacielska relacja - entente cordiale - która sięga stu lat lub więcej i jest dla nas absolutnie kluczowa - dodał.