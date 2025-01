Kim jest Lauren Sanchez?

Lauren Sanchez jest dziennikarką. W latach 2011-2017 współprowadziła program "Good Day L.A." w kalifornijskiej stacji KTTV należącej do Fox. Przez jeden sezon w 2005 roku prowadziła "So You Think You Can Dance" na Fox i regularnie pojawiała się w innych programach rozrywkowych. Napisała też książkę dla dzieci. Posiada licencję pilota śmigłowca i założyła firmę Black Ops Aviation.