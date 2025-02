Wołodymyr Zełenski powiedział, że w ewentualnych rozmowach pokojowych gotów jest na wymianę terytoriów. - To niemożliwe - powiedział rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow. Zapowiedział też, że oddziały ukraińskie, "które nie zostaną zniszczone, zostaną wypędzone" z terytorium Rosji.

Według Reutersa rzecznik Kremla wykluczył zarazem, by Rosja omawiała temat wymiany "swojego terytorium". - Oddziały ukraińskie zostaną stamtąd wypędzone. Wszystkich, których nie zniszczymy, wygnamy z tych terenów - cytuje Pieskowa agencja Reutera.

Zełenski: zamienimy jedno terytorium na drugie

We wtorek brytyjski dziennik "The Guardian" opublikował wywiad z prezydentem Ukrainy Wołodymyrem Zełenskim. Prezydent odniósł się w nim między innymi do potencjalnych negocjacji pokojowych z Rosją.