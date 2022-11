Pożar, 20. piętro. Dramatyczna akcja ratunkowa

W Nowym Jorku w sobotę wybuchł pożar budynku, w wyniku którego co najmniej 38 osób zostało rannych. Na wysokości 20. piętra po zewnętrznej stronie okna znalazła się jedna z mieszkanek. Kobietę uratowali strażacy.

W wyniku pożaru, który wybuchł w sobotę w budynku w Nowym Jorku, 38 osób trafiło do szpitala, w tym pięć w stanie ciężkim i dwie w stanie krytycznym.

Jedna z kobiet zawisła po zewnętrznej stronie okna na wysokości 20. piętra. Na pomoc ruszyli strażacy, którzy zdołali uratować ją z pomocą liny i wciągnąć do budynku przez rozbite piętro niżej okno.

Asystent zastępcy szefa nowojorskiej straży pożarnej Frank Leeb opisał użycie liny do uratowania kobiety jako "ostatnią deskę ratunku".

Przyczyną pożaru była bateria elektrycznego roweru

Według strażaków, do pożaru doszło w wyniku zapalenia się baterii w urządzeniu elektronicznym podłączonym do ładowania. To już prawie dwusetna w tym roku akcja nowojorskich strażaków spowodowana zapaleniem się baterii takiego typu. W wyniku tych pożarów zmarło 6 osób.