Nigeryjska armia poinformowała w czwartek, że udało się odnaleźć Lydię Simon, która dekadę temu została porwana przez Boko Haram. Bojownicy z tej organizacji w nocy z 14 na 15 kwietnia 2014 roku zaatakowali liceum w Chibok we wschodniej Nigerii i uprowadzili 276 dziewcząt w wieku od 12 do 17 lat.

Porwania dzieci w Nigerii

Niektóre z uczennic porwanych z Chibok, dziś już dorosłych kobiet, udało się uratować lub same uciekły z niewoli. 57 z nich uciekło już kilka godzin po porwaniu, wyskakując z ciężarówek, którymi je przewożono. W ostatnich latach niektóre odnajdywano porzucone w lasach. W rocznicę porwania kilka dni temu Amnesty International podało, że nadal nie odnaleziono 82 z nich. Porwane kobiety w wielu przypadkach padały ofiarami gwałtu lub były zmuszone do zawarcia małżeństwa, a po uwolnieniu wracały do domu w ciąży lub z dziećmi.