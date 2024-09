Niepokojące wieści z obwodu kurskiego. Analitycy o ruchu Rosjan

Ukraiński projekt DeepState, który prowadzi mapę działań w wojnie Rosji przeciwko Ukrainie, utrzymuje, że siły rosyjskie przeszły do kontrofensywy w obwodzie kurskim. Ich zgrupowanie może liczyć do 35 tysięcy żołnierzy. Rosyjska sekcja BBC analizuje, jakie zagrożenia niesie to dla wojsk ukraińskich, które na początku sierpnia wtargnęły do przygranicznego regionu.