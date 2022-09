Błaszczak spotkał się z Austinem w Niemczech

Spotkanie z niemiecką minister

Błaszczak spotkał się również z minister obrony Niemiec Christine Lambrecht. - Pani minister prosiła mnie o to, by wesprzeć starania niemieckie o możliwości związane z serwisem i z modernizacją niemieckiego sprzętu. Oczywiście odpowiedziałem, że takie możliwości są, grupa PGZ takimi możliwościami dysponuje, oczywiście na zasadzie komercyjnej - powiedział wicepremier.

- Zresztą kontakty PGZ z niemieckimi firmami zbrojeniowymi już miały miejsce, one nie były najbardziej efektywne, przykład to modernizacja czołgów Leopard do poziomu 2PL. Ze względu na pewną opieszałość strony niemieckiej terminy tej modernizacji zostały już dawno przekroczone, ale mam nadzieję, że teraz strona niemiecka zwraca się z prośbą do nas, polski przemysł zbrojeniowy jest otwarty, biznes to biznes, liczymy że ta współpraca - jeśli chodzi o remonty niemieckiego sprzętu przez polski przemysł zbrojeniowy - będzie się układać - mówił.