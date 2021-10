Zapowiedź zmian w kierownictwie CDU. Armin Laschet może zrezygnować

Media: szykują się zmiany w kierownictwie CDU

Laschet zasugerował, że może zrezygnować z funkcji szefa partii. Po zmasowanej krytyce z powodu słabego wyniku chadeków we wrześniowych wyborach do Bundestagu Laschet chce zainicjować przetasowania personalne w kierownictwie CDU - pisze portal tygodnika "Der Spiegel".

Nie powinno dojść do "ponownej bitwy personalnej" - miał na posiedzeniu frakcji powiedzieć Laschet, cytowany przez tę gazetę. Dziennik "Bild" pisze, że słowa Lascheta brzmiały: "Jeśli z innymi ludźmi pójdzie lepiej, to chętnie".

Lider CDU wyraża gotowość do rozmów koalicyjnych

Zadeklarował, że jako lider CDU jest nadal gotowy do rozmów koalicyjnych i ma poparcie kierownictwa partii. Szef CDU dał też do zrozumienia, że blok partii chadeckich CDU/CSU jest otwarty na negocjacje z liberalną FDP i Zielonymi w sprawie utworzenia koalicji rządowej. - Nie zatrzaskujemy drzwi - powiedział. Stwierdził też, że socjaldemokratyczna SPD to "zły partner" dla Zielonych i liberałów. W wyborach do Bundestagu pod koniec września CDU/CSU osiągnęła najgorszy wynik w swojej historii - 24,1 procent i przegrała z socjaldemokratyczną SPD. Od tego czasu Laschet, który na przewodniczącego CDU został wybrany w styczniu br., znalazł się pod ogromną krytyką.