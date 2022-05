Chodorkowski: Rosja nie potrzebuje prezydenta. Putin wkrótce straci władzę

Opozycjonista wyraził przekonanie, że wkrótce Putin straci władzę w Rosji. - Jestem pewien, że nie potrwa to długo, bo reżim popełnił dramatyczny błąd, atakując Ukrainę – powiedział Chodorkowski i podkreślił, że po upadku obecnej władzy na Kremlu "setki tysięcy Rosjan powróci do swojej ojczyzny, by ją odmienić".