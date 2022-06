Obawy o życie Amerykanki po tym, jak odmówiono jej aborcji na Malcie

Para poprosiła o usunięcie ciąży ze względu na ryzyko wywołania zakażenia u matki i jej ewentualnej śmierci. Lekarze nie zdecydowali się jednak na przerwanie ciąży - powiedział Weeldreyer dziennikowi "Times of Malta ". Według nich życie kobiety nie jest zagrożone. Para poprosiła również o możliwość lotu do Wielkiej Brytanii, gdzie ciąża mogłaby zostać usunięta, ale lekarze odmówili wydania Andrei zaświadczenia o zdolności do odbycia podróży.

"Jesteśmy zakładnikami tej sytuacji"

Maltańska organizacja pozarządowa Doctors For Choice poparła apel pary, ostrzegając przed niebezpieczeństwem powtórzenia się tragicznego przypadku Savity Halappanavar, która zmarła w 2012 roku w Irlandii na sepsę po poronieniu w 17 tygodniu ciąży. "Zakażenie może przedostać się przez pęknięte błony płodowe do macicy, a następnie do krwi, co prowadzi do śmierci" - stwierdziła organizacja pozarządowa.