Prezydent USA Donald Trump i rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow zdementowali doniesienia francuskiego tygodnika "Le Point", który napisał, że Trump przyjedzie do Rosji na obchody Dnia Zwycięstwa 9 maja.

W piątkowym krótkim komunikacie, który ukazał się na stronie Białego Domu, podano, że Donald Trump , odnosząc się do doniesień medialnych mówiących, że jedzie do Moskwy, odpowiedział przecząco.

Również rzecznik Kremla Dmitrij Pieskow powiedział dziennikarzom, że przyjazd Trumpa do Rosji na obchody Dnia Zwycięstwa 9 maja nie został zaplanowany.

13 lutego, po rozmowach rosyjskiej i amerykańskiej delegacji w Rijadzie , Pieskow powiedział, że przygotowania do spotkania prezydentów USA i Rosji, Donalda Trumpa i Władimira Putina , mogą potrwać "tygodnie, miesiące, a nawet kilka miesięcy".

Odpowiadając wówczas na pytanie, czy można spodziewać się przyjazdu Trumpa do Moskwy 9 maja, Pieskow odpowiedział, że "ten dzień, symbolizujący zwycięstwo nad faszyzmem, jest szczególnie ważny w obecnych warunkach". - Jeśli są kraje, a zwłaszcza duże kraje, które zdecydują się podzielić z nami radością tego zwycięstwa i znaczeniem tego dnia, to oczywiście my, a zwłaszcza prezydent Putin, z radością powitamy je w Moskwie - oznajmił Pieskow, twierdząco odpowiadając na pytanie, czy mówi o Trumpie.