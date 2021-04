"Straciliśmy dziadka narodu". Książę Andrzej o śmierci ojca

99-letni książę Filip , mąż królowej Elżbiety II, zmarł w piątek rano na zamku w Windsorze, do którego powrócił 16 marca po miesięcznym pobycie w dwóch londyńskich szpitalach. Na wszystkich budynkach państwowych flagi zostały opuszczone do połowy masztu. Termin pogrzebu wyznaczono na 17 kwietnia .

O swych uczuciach po śmierci ojca mówił w sobotę jego najstarszy syn, następca tronu książę Karol . W niedzielę głos zabrał jego młodszy brat, książę Andrzej. - Myślę, że tak bym to ujął, iż straciliśmy prawie dziadka narodu - powiedział dziennikarzom przed prywatną kaplicą. Dodał, że królowa opisała śmierć męża jako pozostawienie ogromnej pustki w jej życiu.

Książę zawiesił wykonywanie obowiązków publicznych

To jedna z nielicznych publicznych wypowiedzi księcia Andrzeja w ostatnich latach. W listopadzie 2019 roku ogłosił on, że zawiesza wykonywanie obowiązków publicznych, co było efektem narastającego skandalu wokół jego znajomości z oskarżanym o przestępstwa seksualne amerykańskim finansistą Jeffreyem Epsteinem, który w sierpniu zeszłego roku popełnił samobójstwo w więzieniu.