W ciągu doby 50 tysięcy nowych zakażeń w USA. Od początku epidemii - ponad pięć milionów

W ciągu ostatniej doby kolejny dzień z rzędu zarejestrowano ponad 50 tysięcy zakażeń, tym razem było to 54 203. Oznacza to, że bilans zakażeń od początku pandemii przekroczył w Stanach Zjednoczonych pięć milionów. Dzienny bilans ofiar śmiertelnych to 982, łączny - 162 105. Według prognoz University of Washington do końca listopada liczba ta może wzrosnąć niemal dwukrotnie.