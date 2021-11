Najwięcej zakażeń od lipca. Portugalia wprowadzi stan klęski żywiołowej

W Portugali wejdzie w życie stan klęski żywiołowej - zapowiedział w czwartek wieczorem premier tego kraju Antonio Costa. Ma to związek z nasilającą się epidemią COVID-19. W ramach nowych restrykcji, które wejdą w życie 1 grudnia, do przylotów do Portugalii upoważnione będą tylko osoby z ważnym negatywnym wynikiem testu na obecność SARS-CoV-2.