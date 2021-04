Komisarz Brenton o dostawach szczepionek: Unia może nie przedłużyć umowy z AstraZeneką

Thierry Breton, unijny komisarz do spraw rynku wewnętrznego wyraził nadzieję, że Unia Europejska otrzyma 55 milionów dawek szczepionki Johnson & Johnson. Podkreślił również, że wspólnota może nie przedłużyć umowy z AstraZeneką. - Jesteśmy pragmatyczni. Moim priorytetem jako menedżera do spraw szczepionek jest to, aby ci, z którymi podpisujemy umowę, dostarczali szczepionki na czas - stwierdził.