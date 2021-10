Śledztwo w sprawie źródeł pandemii. Chiny chcą przebadać tysiące próbek krwi z Wuhanu

Chiny zamierzają przetestować tysiące próbek z banku krwi w mieście Wuhan w ramach dochodzenia w sprawie przyczyn pandemii COVID-19 - podaje CNN, powołując się na chińskie władze. Jak zauważa stacja, społeczność międzynarodowa od dawna wzywa Pekin do większej transparentności w kwestii źródeł wirusa SARS-CoV-2.

Zespół międzynarodowych ekspertów, oddelegowany przez WHO, udał się do Wuhanu w styczniu tego roku, aby przeprowadzić "pierwszą fazę" badań nad pochodzeniem koronawirusa. Jednak ich raport, stworzony we współpracy z chińskimi specjalistami, był szeroko krytykowany przez społeczność naukową na całym świecie.