Sądowa batalia o godzinę policyjną 

Godzina policyjna będzie obowiązywała w Holandii do czasu rozpatrzenia odwołania złożonego przez rząd – zdecydował sąd apelacyjny w Amsterdamie. Gabinet Marka Rutte odwołał się od wcześniejszej decyzji sądu, który uznał, że nie ma podstawy prawnej dla wprowadzonej w kraju godziny policyjnej. Decyzja rządu o wprowadzeniu takiego ograniczenia pod koniec stycznia wywołała stanowczy sprzeciw części obywateli.

Podczas zeszłotygodniowego posiedzenia izby niższej niderlandzkiego parlamentu posłowie zdecydowali o wydłużeniu godziny policyjnej, która obowiązywała od 23 stycznia do 10 lutego. Zgodnie z przyjętą uchwałą nadal nie będzie można przebywać poza domem - wyłączając załatwienie pilnych potrzeb - w godzinach od 21 do 4.30, przynajmniej do 3 marca.