Długofalowe skutki COVID-19. Wirus atakuje nerki, płuca i serce

Gdy Theresa Francisco opuszczała o własnych siłach szpital Mount Sinai w Nowym Jorku żegnały ją owację dawnych współpracowników. Kobieta jest emerytowaną pielęgniarką - przez 38 lat pracowała właśnie w tym szpitalu - teraz byli koledzy dosłownie przywrócili ją do życia. - Przeszłam na emeryturę w styczniu tego roku, a teraz wróciłam do Mount Sinai jako pacjentka z COVID-19, jestem tu od 27 Marca, dzisiaj wychodzę – mówi Theresa Francisco.

Emerytowana pielęgniarka miała problemy z oddychaniem, przez tygodnie leżała pod respiratorem, doszło do ostrej niewydolności nerek - tak jak u wielu innych pacjentów z koronawirusem. Lekarze z Nowego Jorku przeanalizowali wyniki 5449 osób - ostra niewydolność nerek rozwinęła się u co trzeciego pacjenta hospitalizowanego z powodu COVID-19. 14 procent chorych z niewydolnością trzeba było dializować.

Niewydolność nerek rozwinęła się u 90 procent chorych, którzy byli intubowani, a stąd mogą płynąć kolejne wnioski. - Sądzimy, że jest to związane z tym, że pacjenci są bardzo chorzy, a do tego intubowani. Pojawiają się jednak badania dowodzące, że wirus może infekować także nerki i być może bezpośrednio na nie wpływać – twierdzi Kenar Jhaveri.

"Skala incydentów naczyniowych znacząco wzrasta u pacjentów, którzy chorowali na COVID-19"

- Jeżeli w trybie bardzo pilnym, szybkim, gwałtownym dochodzi do uszkodzenia płuc, to są to zmiany nieodwracalne. To tak, jakbyśmy mieli blizny w płucach i teraz możliwość powrotu w to miejsce tkanki zdrowej jest prawie niemożliwe – mówi Tomasz Karauda, lekarz oddziału chorób płuc Szpitala Uniwersyteckiego im. Norberta Barlickiego.