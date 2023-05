Nie będą sprzedawać biletów na miejsca przy drzwiach. To skutek groźnego incydentu podczas lotu

Południowokoreańska linia Asiana Airlines przekazała w niedzielę w oświadczeniu cytowanym przez CNN, że nie będzie już sprzedawać miejsc przy niektórych wyjściach ewakuacyjnych w samolotach Airbus A321-200. To właśnie na pokładzie takiej maszyny w piątek doszło do poważnego incydentu. Jeden z pasażerów, siedzący przy drzwiach, pociągnął za dźwignię i otworzył je w momencie, gdy samolot znajdował się 200 metrów nad ziemią, podchodząc do lądowania.