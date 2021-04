Korea Północna "zbudowała okręt zdolny do wystrzeliwania rakiet"

Ma wyporność 3 tysięcy ton i jest zdolny do wystrzeliwania rakiet balistycznych. Według ustaleń USA i Korei Południowej reżim w Pjongjangu zbudował okręt podwodny, który zamierza "zaprezentować w odpowiednim czasie" - przekazała południowokoreańska agencja Yonhap, powołując się na własne źródła.

Zarówno władze Korei Południowej, jak i amerykańskie służby wywiadowcze dokonały oceny, że Korea Północna zakończyła już budowę 3000-tonowego okrętu podwodnego, który został przedstawiony w lipcu 2019 roku - poinformowała w niedzielnej depeszy agencja Yonhap. Władze Korei Północnej rozważają odpowiedni moment, by zaprezentować nową jednostkę, tak, aby osiągnąć efekt strategiczny i zmaksymalizować presję przeciwko Stanom Zjednoczonym – dodała. Według jednego z rozmówców Yonhap ewentualna prezentacja nowego okrętu może być połączona z próbą rakietową.

Przemieszczenie "barki" w stoczni Sinpo

W ubiegłym tygodniu amerykański think tank Beyond Parallel informował o wykryciu oznak mogących świadczyć, że Korea Północna przygotowuje się do próby pocisku balistycznego wystrzeliwanego z okrętu podwodnego (SLBM).