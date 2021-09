Kim Dzong Un chce "przezwyciężyć nienormalne warunki klimatyczne". Domaga się "podjęcia dogłębnych środków" 

Kim Dzong Un domaga się pilnych działań, by "przezwyciężyć nienormalne warunki klimatyczne", które wywołują klęski żywiołowe w kraju - podały w piątek państwowe północnokoreańskie media. Przywódca Korei Północnej wskazywał, że zagrożenie zmianami klimatycznymi "stało się w ostatnich latach większe". Wezwał też do osiągnięcia "przełomu w rozwiązywaniu problemu z wyżywieniem ludu" i zwiększenia plonów "tak bardzo, jak to możliwe".