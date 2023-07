Korea Północna wystrzeliła międzykontynentalny pocisk balistyczny

Sekretarz rządu japońskiego Hirokazu Matsuno oświadczył w środę, że rakieta leciała przez 74 minuty, co by oznaczało - jak zauważył Matsuno - "najdłuższy z dotychczasowych" czas lotu północnokoreańskiego pocisku.

Według źródeł japońskich pocisk spadł do morza na wschód od wybrzeży Półwyspu Koreańskiego, w odległości około 250 kilometrów na zachód od japońskiej wyspy Okushiri.

Kim Dzong Un: sytuacja wymaga zintensyfikowania wysiłków

Zdaniem Associated Press jest to odpowiedź na ostanie działania amerykańskie zmierzające do wzmocnienia bezpieczeństwa Korei Południowej. Test potępiły już USA, Korea Południowa i Japonia.