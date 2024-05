Dziennik "New York Times" poinformował, że policjanci wybili okno i weszli do gmachu Hamilton Hall, a następnie wyprowadzili demonstrantów do autobusów należących do organów ścigania. Władze uniwersytetu zakomunikowały, że budynek został "zdewastowany i zablokowany", co nie pozostawiło im innego wyboru, jak wezwać policję po raz drugi w ciągu niecałych dwóch tygodni.