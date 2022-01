Kazachstan. Dymisja rządu, zamieszki i apele o pomoc ODKB. Co się wydarzyło

Trwające od kilku dni protesty w Kazachstanie przeciwko podwyżkom cen gazu skroplonego przerodziły się w gwałtowne rozruchy. Prezydent poinformował o dymisji rządu. Mimo tego manifestanci przejęli kontrolę nad lotniskiem i wtargnęli do ratusza w stolicy kraju. Kasym-Żomart Tokajew zaapelował do szefów państw Organizacji Układu o Bezpieczeństwie Zbiorowym o pomoc. USA potępiły przemoc w Kazachstanie.

W styczniu w Kazachstanie cena skroplonego gazu wzrosła do 120 tenge (1,12 zł) za litr. Jeszcze na początku zeszłego roku wynosiła 38 tenge (35 gr) za litr. Protesty przeciw podwyżkom, którym tankuje samochody wielu mieszkańców, zaczęły się kilka dni temu.

W związku z zamieszkami władze ogłosiły częściowe przywrócenie limitów cen na skroplony gaz (do ceny 50 tenge, czyli 46 gr za litr w obwodzie mangystauskim), ale to nie uspokoiło to społeczeństwa.