Spowodował zabicie trzech kobiet, został stracony. Ostatnia egzekucja za prezydentury Trumpa

Skazany jednogłośnie na śmierć

Według Departamentu Sprawiedliwości USA w roku 1996 Higgs zaprosił trzy kobiety: Tamik Black, Mishann Chinn oraz Tanji Jackson do swojego mieszkania w Marylandzie. Towarzyszyło mu dwóch mężczyzn - Willis Haynes i Victor Gloria. Kiedy doszło do sprzeczki między Jackson a Higgsem, ten zaproponował, że odwiezie kobiety do Waszyngtonu. Pojechał jednak do rezerwatu Patuxent National Wildlife Refuge w hrabstwie St.George w stanie Maryland. Dał pistolet Haynesowi i kazał mu zastrzelić kobiety.