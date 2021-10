Nowy rząd Kanady. Kobiety na czele MSZ i resortu obrony

W przedterminowych wyborach 20 września, odbywających się w połowie kadencji, 160 miejsc w parlamencie, o pięć więcej niż w poprzedniej kadencji, uzyskali federalni liberałowie i to ta partia po raz trzeci tworzy rząd, a po raz drugi - rząd mniejszościowy. We wtorek w ceremonii w rezydencji Gubernator Generalnej, która w Kanadzie reprezentuje monarchię brytyjską, rząd został zaprzysiężony.

Od kilku dni było wiadomo, ponieważ potwierdził to Justin Trudeau , że wicepremierem i ministrem finansów pozostanie pełniąca tę funkcję Chrystia Freeland. Poza nią ośmioro członków gabinetu pozostało na swoich stanowiskach, 21 ministrów ma nowe teki, do rządu powróciły dwie osoby, które już poprzednio pełniły funkcję ministrów. Jest sześć nowych twarzy. Wśród 38 ministrów jest 19 kobiet i 19 mężczyzn.

Druga kobieta w historii na stanowisku ministra obrony

We wtorek potwierdziły się pogłoski, że jedną z najistotniejszych zmian w składzie rządu jest ta na stanowisku ministra obrony. Stanowisko to objęła Anita Anand, druga w historii Kanady kobieta pełniąca tę funkcję. Pierwszą była w latach 90. premier Kim Campbell. Anand w poprzednim rządzie była ministrem usług publicznych i zamówień publicznych i to ona była odpowiedzialna za zakupy szczepionek.