Stan wyjątkowy w stolicy Kanady. W związku z protestami "konwoju wolności"

Wcześniej policja w Ottawie ogłosiła, że "każda osoba, która będzie próbowała przekazać w jakiejś formie wsparcie (np. benzynę) dla manifestujących, zostanie aresztowana". Odnosi się to do opisywanego wielokrotnie przez media dostarczania kanistrów z paliwem dla parkujących na ulicach Ottawy ciężarówek. Mają one ciągle włączone silniki, by ogrzewać kabiny kierowców.