Książę Harry i księżna Meghan ostrzegają paparazzich

Brytyjski książę Harry i jego małżonka Meghan wystosowali ostrzeżenie do mediów po publikacji w sieci zdjęć księżnej ze spaceru po parku na wyspie Vancouver. Para oświadczyła, że jest gotowa pozwać fotografów naruszających ich prywatność. Wnuk królowej Elżbiety II we wtorek przybył do Kanady, by dołączyć do żony i syna Archiego.