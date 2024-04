Jestem dorosłym mężczyzną, rywalizującym z sześciolatkiem. I czuję się wspaniale - powiedział Joe Biden w sobotę na corocznej kolacji z korespondentami Białego Domu, zarzucając niedojrzałość swojemu politycznemu rywalowi Donaldowi Trumpowi. Mówił także o znaczeniu wolnych mediów. Jesteście ważniejsi niż kiedykolwiek wcześniej - oświadczył, zwracając się do dziennikarzy.

Bidenowi dopisywał humor, który wykorzystał między innymi, by wytknąć niedojrzałość swojemu rywalowi w wyborach prezydenckich Donaldowi Trumpowi. - Jestem dorosłym mężczyzną, rywalizującym z sześciolatkiem. I czuję się wspaniale - powiedział, a sala odpowiedziała śmiechem.

Podkreślił, że minął rok od ostatniego przemówienia na kolacji z korespondentami. - Moja żona Jill martwiła się, jak mi pójdzie. Powiedziałem: "Nie martw się. To jak jazda na rowerze". A ona na to: "Właśnie dlatego się martwię" - zażartował prezydent, nawiązując do wydarzenia sprzed blisko dwóch lat, gdy spadł z roweru na oczach mieszkańców Rehoboth Beach w stanie Delaware.