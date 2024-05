Szef Pentagonu potwierdził wstrzymanie dostawy broni do Izraela

- Nie podjęliśmy jeszcze ostatecznych decyzji (...) wciąż są rzeczy, którym bliżej się przyglądamy" - powiedział szef Pentagonu. Jego słowa spotkały się z oburzeniem odpytujących go senatorów. Republikański senator Lindsey Graham nazwał sytuację Izraela "Hiroszimą i Nagasaki na sterydach", porównując ją do tej, z którą mierzyły się USA przed zrzuceniem bomb atomowych na japońskie miasta. - Jeśli wstrzymamy broń potrzebną do pokonania wrogów państwa Izrael w czasie wielkiego niebezpieczeństwa, zapłacimy za to cenę. To jest obsceniczne! To absurdalne! Dajcie Izraelowi to, czego potrzebuje, by walczyć w tej wojnie, której nie może pozwolić sobie przegrać - apelował polityk.